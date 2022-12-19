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28 минут назад

Bloomberg назвал экономические последствия новой вспышки птичьего гриппа

Газета.Ru

Вспышка птичьего гриппа, опустошающая мировые стада домашней птицы, в настоящее время является самой серьезной с начала ведения учета, что привело к резкому росту цен на яйца, угрожает птицам свободного выгула и может иметь долгосрочные последствия для здоровья животных. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Названы экономические последствия новой вспышки птичьего гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сезон птичьего гриппа традиционно начинается каждый октябрь. Но в этом году случаи заболевания быстро распространялись в теплое время года, усиливая распространение вируса и вызывая массовую выбраковку. По данным Всемирной организации здравоохранения животных, потери домашней птицы с октября почти на 70% превышают прошлогодние темпы, достигнув 16,1 млн к 1 декабря. До этого за 12 месяцев по сентябрь было потеряно более 138 млн птиц, что больше, чем за предыдущие пять лет вместе взятых, сообщает WOAH.

«В США, Великобритании и других странах это вызвало опасения по поводу сезонных фирменных блюд, таких как жареная индейка на ужин в День благодарения и Рождество. Но мясо птицы является основой рациона питания во всем мире, и выбраковка ограничивает поставки продуктов от яиц до фуа-гра, усугубляя продовольственную инфляцию, которая ударила по потребительским бюджетам в этом году. Поскольку до вакцинации, возможно, еще много лет, фермеры бьют тревогу», — следует из статьи.

Специалист по животному белку в Rabobank Нан-Дирк Малдер сообщил агентству, что мировое производство мяса птицы, вероятно, увеличится примерно на 1% в этом и следующем годах, отставая от исторических норм на 2,5%. Это приводит к росту цен, добавил он.

«На данный момент высокие цены поддерживают птицеводов, хотя риски растут так же быстро. Спрос есть, но предложения нет. Это крайне неопределенный рынок», — отметил Малдер.

Экономика,ВОЗ,
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