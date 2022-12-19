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36 минут назад

Глава регулятора ФРГ Мюллер: надежд на снижение цен на газ мало

Газета.Ru

Глава немецкого регулятора Клау Мюллер заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что надежд на снижение цен на газ в обозримом будущем нет.

Глава регулятора ФРГ Мюллер: надежд на снижение цен на газ мало
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Мюллера, представители немецкой промышленности делают ставки на возобновляемые источники энергии, так как никто не надеется на снижение цен на газ в ближайшем будущем.

«Из того, что мы слышим, можно сказать: никто не рассчитывает на это», – пояснил Мюллер.

Он добавил, что проблемы с отоплением в Германии, вероятно, начнутся при наличии неблагоприятных факторов. Речь идет об экстремальных холодах, либо об авариях, подобных той, что произошла на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее Bloomberg сообщал, что страны Евросоюза потеряли $1 трлн из-за отказа от российского газа.

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