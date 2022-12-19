ЦБ планирует возвращаться к уменьшению валютных ограничений

Банк России планирует постепенно возвращаться, если не к полному снятию, то к уменьшению валютных ограничений, сообщил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин в Госдуме в ходе парламентских слушаний "О проекте Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов".

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"Нам кажется принципиально важным, сохранив основные функции валютного регулирования, валютного контроля по защите платежного баланса, снимать все возможные ограничения в тех областях и направлениях, где мы видим их избыточность. <….> Я думаю, наша среднесрочная задача - постепенно возвращаться если не к полному снятию, то к уменьшению этих ограничений, что уже частично происходит", - сказал он.

Ранее в ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что по мере стабилизации ситуации Банк России поэтапно смягчает валютные ограничения, чтобы сделать более комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности. Однако она добавляла, что пока предпосылок для дальнейшей либерализации ограничений ЦБ не видит.

Кроме этого, Банк России в своем докладе заявлял, что может рассмотреть либерализацию валютного контроля в отношении недружественных стран в ответ на смягчение санкций. При этом отмечалось, что валютное регулирование в РФ должно содействовать стимулированию перехода на расчеты в российских рублях и валютах дружественных государств, а также снижению избыточной валютизации активов и пассивов российских нефинансовых организаций.