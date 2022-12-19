Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

ЦБ планирует постепенно возвращаться к уменьшению валютных ограничений

ТАСС

Банк России планирует постепенно возвращаться, если не к полному снятию, то к уменьшению валютных ограничений, сообщил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин в Госдуме в ходе парламентских слушаний "О проекте Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов".

ЦБ планирует возвращаться к уменьшению валютных ограничений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нам кажется принципиально важным, сохранив основные функции валютного регулирования, валютного контроля по защите платежного баланса, снимать все возможные ограничения в тех областях и направлениях, где мы видим их избыточность. <….> Я думаю, наша среднесрочная задача - постепенно возвращаться если не к полному снятию, то к уменьшению этих ограничений, что уже частично происходит", - сказал он.

Ранее в ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что по мере стабилизации ситуации Банк России поэтапно смягчает валютные ограничения, чтобы сделать более комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности. Однако она добавляла, что пока предпосылок для дальнейшей либерализации ограничений ЦБ не видит.

Кроме этого, Банк России в своем докладе заявлял, что может рассмотреть либерализацию валютного контроля в отношении недружественных стран в ответ на смягчение санкций. При этом отмечалось, что валютное регулирование в РФ должно содействовать стимулированию перехода на расчеты в российских рублях и валютах дружественных государств, а также снижению избыточной валютизации активов и пассивов российских нефинансовых организаций.

ЦБ РФ в начале марта 2022 года на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ограничил оборот наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физическими лицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября. Позднее Банк России продлил эти ограничения еще на полгода - до 9 марта 2023 года.

Экономика,Владимир Чистюхин,Эльвира Набиуллина,Банк России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители