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49 минут назад

Оверчук заявил о сближении позиций с Минском по созданию общего рынка газа

Елена Прошина

Москва и Минск не имеют нерешаемых проблем, в том числе по поводу цены на газ. Об этом заявил зампредседателя правительства России Алексей Оверчук, передает «БелТА».

Оверчук заявил о сближении позиций с Минском по созданию общего рынка газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, страны имеют союзную программу по создания «общего газового рынка», по которой велись переговоры между сторонами.

«Сильно сблизили позиции. Но есть момент, который требует внимания глав государств. Минск традиционно хочет, чтобы цена была близка к российским регионам, которые граничат с Беларусью», — сказал Оверчук перед началом белорусско-российских переговоров на высшем уровне во Дворце Независимости.

При этом он отметил, что данный вопрос «решаем». Кроме того зампред правительства РФ заявил, что между Минском и Москвой есть только «обычные проблемы», которые также можно решить.

Говоря о повестке встречи, Оверчук сообщил, что главной темой обсуждений станет «реализация в том числе союзных программ» и возможность запуска новых.

Экономика,Алексей Оверчук,Правительство РФ,
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