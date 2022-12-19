Оверчук заявил о сближении позиций с Минском по созданию общего рынка газа

Москва и Минск не имеют нерешаемых проблем, в том числе по поводу цены на газ. Об этом заявил зампредседателя правительства России Алексей Оверчук, передает «БелТА».

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По его словам, страны имеют союзную программу по создания «общего газового рынка», по которой велись переговоры между сторонами.

«Сильно сблизили позиции. Но есть момент, который требует внимания глав государств. Минск традиционно хочет, чтобы цена была близка к российским регионам, которые граничат с Беларусью», — сказал Оверчук перед началом белорусско-российских переговоров на высшем уровне во Дворце Независимости.

При этом он отметил, что данный вопрос «решаем». Кроме того зампред правительства РФ заявил, что между Минском и Москвой есть только «обычные проблемы», которые также можно решить.