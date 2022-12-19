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1 час назад

Песков: России нужно время для выбора ответных мер по газу

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

России необходимо время, чтобы взвесить все за и против и выбрать ответ на новые санкции по газу, но меры будут приняты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: России нужно время для выбора ответных мер по газу
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Песков отметил, что процесс по нефти чуть-чуть затянулся. Но, по его словам, ответ Москвы на введение потолка цен на нефть РФ будет опубликован, так же будет и с газом, передает ТАСС.

В ответ на вопрос, можно ли такие санкции считать неприемлемыми, Песков подтвердил: «Конечно».

Пресс-секретарь также назвал попытку Запада ввести потолок цен на российский газ посягательством на рыночные механизмы. Он добавил, что это нарушение рыночного процесса ценообразования. Любые ссылки на «потолок» неприемлемы, подчеркнул он.

Ранее Песков сообщил, что Москва дополнительно рассматривает предложения для ответа на введение недружественными странами потолка цен на нефть из России.

Напомним, потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения на топливо разрушат базовые принципы рынка.

Экономика,Дмитрий Песков,
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