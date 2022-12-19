Москва и Минск подписали соглашение о прогнозе экономического развития

Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства подписали межправсоглашение о порядке разработки прогноза социально-экономического развития и информационного взаимодействия по экономическим вопросам. Об этом сообщил белорусский министр экономики Александр Червяков, передает «РИА Новости».

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«Подписанное соглашение заложило прочный фундамент для выстраивания полноценной системы Союзного планирования и прогнозирования на кратко-, средне- и долгосрочный периоды», — сказал он.

Червяков отметил, что данный документ особенно важен для бизнеса РФ и Белоруссии, поскольку определяет стратегический горизонт планирования и индикаторы развития экономик стран. По его мнению, соглашение «значительно упростит и ускорит процессы формирования бизнес-планов, финансовых моделей развития производств и инвестпроектов».

«Несмотря на то, что мы с российскими коллегами давно наладили тесное сотрудничество, закрепление данной нормы позволит принимать скоординированные решения, расширить двухсторонние связи», — добавил министр экономики Белоруссии.