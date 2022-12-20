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25 минут назад

Аналитик назвал лучшую валюту для покупки в 2023 году

Lenta.ru

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм» назвал лучшую валюту для покупки в 2023 году и рассказал, стоит ли инвестировать в иностранные валюты.

Аналитик назвал лучшую валюту для покупки в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

«Покупать валюты недружественных стран я бы не стал. МосбМосбиржа прекратила торги британским фунтом. Если НКЦ попадет под санкции, то биржа остановит торги долларом и евро», — сказал эксперт.

По его словам, инвестировать в иностранную валюту недружественных стран нужно ровно столько, сколько нужно для зарубежных поездок и других деловых и личных целей.

Аналитик считает, что, пока не стабилизируется геоэкономика, стоит отказаться от покупок евро и доллара.

«При относительно крепком рубле рассматривать инвестиции в валюту западных стран не стоит и вовсе», — добавил Антонов.

При этом валюты дружественных стран неинтересны из-за своей низкой ликвидности. Таким образом, остался лишь валютный трейдинг, однако для этого необходим опыт торговли и умение рассчитывать риски по сделкам, предупредил собеседник агентства.

Ранее директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков рассказал, каким образом россияне могут сделать накопления. Исаков назвал простой способ накопить деньги и порекомендовал использовать для этого диверсифицированный пакет акций или паевых инвестиционных фондов.

Экономика,Виталий Исаков,Владислав Антонов,УК Открытие,Московская биржа,
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