Значение потолка цен на газ объяснили

Потолок цен вводится на весь мировой газ, а не только на российский, заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил значение потолка цен на газ в энергетической отрасли.

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Ранее стало известно, что страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на газ. Потолок цен будет введен с 15 февраля. Механизм будет активироваться в том случае, если цена газа по индексу TTF поднимется выше отметки в 180 евро за мегаватт-час.

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«Потолок цен будет работать применительно к газовой бирже, а не к какому-то происхождению. Это и пугает европейцев. Потому что если вдруг будет установлен низкий потолок цены, то может сложиться ситуация, когда в Азии цены окажутся выше, чем потолок, и все танкеры просто развернутся и уйдут в Азию, потому что туда продавать будет выгоднее», — сообщил Юшков.

Аналитик объяснил, что в таком случае Европа может оказаться с еще большим дефицитом газа, чем сейчас.

«Газ будет удерживаться за счет самой высокой цены на рынке, но при этом не будет возможности ей расти более этого значения. Это разрушение биржевой торговли. Они рассчитывают, что потолок поможет им избавиться от спекулятивной цены», — рассказал он.

Также Юшков добавил, что правило потолка цен будет включаться, только если цена ушла уже за некий прогнозируемый лимит и продержалась там какое-то время.

15 декабря участники саммита стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать установку потолка цен на газ и принципа общих закупок топлива. Решение отложили до 19 декабря, когда пройдет заседание министров энергетики ЕС.

12 декабря глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что страны Евросоюза скоро договорятся о потолке цены на газ в рамках механизма коррекции энергетического рынка.

В ноябре посол России в США Анатолий Антонов в беседе с National Interest заявил о рисках распространения потолка цен на интересующие Запад товары, включая газ и металлы.