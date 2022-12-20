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43 минуты назад

Лондон представил дизайн новых банкнот с Карлом III

Лера Букина

В Великобритании был представлен дизайн банкнот с изображением нового короля Великобритании Карла III. Презентовал его Банк Англии. Соответствующее объявление появилось на сайте организации.

Лондон представил дизайн новых банкнот с Карлом III
Фото: www.bankofengland.co.ukwww.bankofengland.co.uk

Отмечается, что портрет короля можно увидеть на полимерных банкнотах в 5, 10, 20 и 50 фунтов «без других изменений в существующем дизайне».

Подчеркивается, что изображение короля поместят на лицевую сторону купюры и на миниатюру в прозрачном окошке безопасности. Банкноты должны поступить в оборот в середине 2024 года.

В заявлении говорится, что банкноты с изображением Елизаветы II не выйдут из употребления, но износившиеся и недостающие в обороте купюры будут заменены новыми.

Осенью монетным двором были представлены первые монеты с изображением Карла III. Рельефный портрет нового монарха создал британский скульптор Мартин Дженнингс. Его одобрил лично король.

The Guardian ожидает проблем от короля Карла III

8 сентября скончалась королева Елизавета II. Ей было 96 лет. Сын королевы Чарльз стал новым королем Великобритании. Теперь он будет носить имя Карл III.

Экономика,Елизавета II,
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