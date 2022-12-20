Известный экономист предрек голод и болезни в мире

Американский экономист Нуриэль Рубини сообщил об окончании периода процветания и оптимизма, который наблюдался после Второй мировой войны. Своим мнением он поделился в интервью Financial Times.
Так, по словам эксперта, планета вновь столкнется с военными конфликтами, голодом и болезнями.
«Сейчас другое время, оно отличается от последних 75 лет относительного мира, прогресса и процветания, потому что до этого история человечества была историей голода, войн, болезней, геноцидов и так далее. Последние 75 лет — исключение, а не правило», — указал экономист.
Он считает, что миру угрожают торговые войны, развитие искусственного интеллекта, распространение крайне левых и крайне правых взглядов в мире, а также изменение климата.
В октябре Нуриэль Рубини заявил агентству Bloomberg, что глобальная экономика находится на грани серьезных потрясений. Он отметил наличие первых признаков предстоящего кризиса. Речь шла о напряженности в сфере прямых инвестиций и падении рынка недвижимости в США.
Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что к весне следующего года финансовые рынки Запада столкнутся с обвалом.