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44 минуты назад

Известный экономист предрек голод и болезни в мире

Лера Букина

Американский экономист Нуриэль Рубини сообщил об окончании периода процветания и оптимизма, который наблюдался после Второй мировой войны. Своим мнением он поделился в интервью Financial Times.

Известный экономист предрек голод и болезни в мире
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

Так, по словам эксперта, планета вновь столкнется с военными конфликтами, голодом и болезнями.

«Сейчас другое время, оно отличается от последних 75 лет относительного мира, прогресса и процветания, потому что до этого история человечества была историей голода, войн, болезней, геноцидов и так далее. Последние 75 лет — исключение, а не правило», — указал экономист.

Он считает, что миру угрожают торговые войны, развитие искусственного интеллекта, распространение крайне левых и крайне правых взглядов в мире, а также изменение климата.

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В октябре Нуриэль Рубини заявил агентству Bloomberg, что глобальная экономика находится на грани серьезных потрясений. Он отметил наличие первых признаков предстоящего кризиса. Речь шла о напряженности в сфере прямых инвестиций и падении рынка недвижимости в США.

Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что к весне следующего года финансовые рынки Запада столкнутся с обвалом.

Экономика,Михаил Хазин,
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