Аналитик оценил прогноз Рубини по затяжной депрессии в мировой экономике

Хотя экономике все аналогии хромают, однако нынешнее время по своим фундаментальным основам очень напоминает ситуацию 1970-х годов в Западной Европе и в США. В 70-е годы происходил переход рыночной экономики на новую технологическую основу, связанную с автоматизацией, новыми материалами и так далее. То есть это была эпоха научно-технической революции. И переход на новые технологические рельсы был связан с временной остановкой темпов роста и повышенной инфляцией. Собственно тогда и появился термин "стагфляция", то есть застой производства и инфляция.



Сейчас мы находимся приблизительно в таком же периоде. Однако в настоящее время перестройка мировой экономики происходит на еще более глубинных основах. То есть научно-техническая революция затрагивает еще более глубокие пласты - это искусственный интеллект, нейросети, роботизация, всеобщая компьютеризация. Пока это самое начало, но это переход на новый технологический уровень производства, который сопровождается кризисными явлениями в экономике. Но тут уместно повторить уже избитую фразу о том, что кризис - это не крах, а открытие новых возможностей. Новые возможности открываются через застой, через слом старых и привычных отношений, через переход на новые. Это мы сейчас и наблюдаем.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук