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1 час назад

Аналитик оценил прогноз Рубини по затяжной депрессии в мировой экономике

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал прогноз американского экономиста Нуриэля Рубини о скором наступлении глубокой и затяжной депрессии в мировой экономике.

Ранее предсказавший кризис 2008 года Нуриэль Рубини в интервью Financial Times заявил, что мир — это "поезд, который медленно движется к крушению" из-за многочисленных"новых и старых" вызовов, а мировую экономику ждет глубокая и затяжная рецессия из-за чрезмерно высоких объемов задолженности государств.

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Хотя экономике все аналогии хромают, однако нынешнее время по своим фундаментальным основам очень напоминает ситуацию 1970-х годов в Западной Европе и в США. В 70-е годы происходил переход рыночной экономики на новую технологическую основу, связанную с автоматизацией, новыми материалами и так далее. То есть это была эпоха научно-технической революции. И переход на новые технологические рельсы был связан с временной остановкой темпов роста и повышенной инфляцией. Собственно тогда и появился термин "стагфляция", то есть застой производства и инфляция.

Сейчас мы находимся приблизительно в таком же периоде. Однако в настоящее время перестройка мировой экономики происходит на еще более глубинных основах. То есть научно-техническая революция затрагивает еще более глубокие пласты - это искусственный интеллект, нейросети, роботизация, всеобщая компьютеризация. Пока это самое начало, но это переход на новый технологический уровень производства, который сопровождается кризисными явлениями в экономике. Но тут уместно повторить уже избитую фразу о том, что кризис - это не крах, а открытие новых возможностей. Новые возможности открываются через застой, через слом старых и привычных отношений, через переход на новые. Это мы сейчас и наблюдаем.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Вместе с тем экономист отметил, что некоторые страны и корпорации пытаются законсервировать привычный для них уровень отношений и уровень технического оснащения.

"И все те явления, которые мы наблюдаем и считаем кризисными, — это проявления тех глубинных процессов, которые происходят неизбежно. Поэтому попытки дальше бороться с этим методами денежно-кредитной политики, такими как ключевая ставка и прочими, — это как лечить серьезную болезнь какими-то поверхностными примочками.

Так что, с одной стороны, все происходящее можно считать кризисом, но, с другой стороны, это кризис перестроечного, адаптационного характера. Понятно, что те, кто не сможет понять глубинных основ и перестроиться, многое потеряют в этом кризисе. А те, кто сумеет оседлать волну научно-технического прогресса, попытается вписаться в перестроечные процессы, а не противостоять им, тот выиграет", — подчеркнул аналитик.

Говоря о чрезвычайно высоком уровне государственной задолженности, который Рубини назвал одним из факторов ухудшения ситуации в мировой экономике, Беляев обратил внимание на то, что этот вопрос на протяжение многих лет обсуждается специалистами.

"Этот вопрос постоянно в повестке дня. Он, например, широко обсуждался и в 60-е годы - в тот период, когда появились первые признаки технологической перестройки. Тогда мировой долг не был таким большим, как сейчас, но по тем временам он был беспрецедентным. Тогда тоже предрекали, что, мол, мир обрушится, говорили о том, что он больше не может терпеть этот пузырь долговой нагрузки, что все всем должны, но никто никому не платит. С тех пор прошло более полувека, но ничего не "взорвалось". Однако это не означает, что это неопасное явление. Оно все равно должно каким-то образом решаться, но как это будет сделано - пока предвидеть никто не может", — объяснил экономист.

Экономика,Михаил Беляев,
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