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32 минуты назад

Германия отказалась от российской нефти

Ura.Ru

Германия не будет покупать российскую нефть в 2023 году. Об этом сообщили в Минэкономики ФРГ.

Германия отказалась от российской нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нефтеперерабатывающие предприятия в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую нефть в новом году», — сообщили РИА Новости в немецком министерстве.

Там уточнили, что на январь 2023 года Шведт забронировал нефть из Казахастана.

Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев заявлял, что компания получила заявки на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» от Германии и Польши на 2023 год. Хотя сами страны публично отказывались от поставок из России.

В Польше отказались от поставок нефти из России

С 5 декабря страны G7, ЕС и Австралия приняли решение о потолке цен на нефть из России. Баррель будет стоить не выше 60 долларов. В ответ Россия запретила продажу нефти, если в контракте в качестве получателя указана страна, поддержавшая санкции Европы, а также, если потолок цен в нем фигурирует как условие.

Экономика,Николай Токарев,Транснефть,ЕС,
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