Германия вернулась к вредному топливу

В третьем квартале 2022 года в Германии восстановили работу нескольких угольных электростанций. О возвращении страны к вредному для окружающей среды топливу сообщает Bloomberg.

В Германии решили вернуться к ископаемому топливу, несмотря на обещания по достижению климатических целей. Таким образом в стране пытаются не допустить стремительного роста цен на электроэнергию из-за экономической ситуации. По данным агентства, в третьем квартале объем электроэнергии от угольной генерации оказался на 13,3 процента больше, чем в этот же период год назад.

Власти страны отметили, что, несмотря на данные, страна не пренебрегает своими обещаниями поэтапно отказаться от использования угля к 2030 году. Однако на данный момент приоритетом стала подача электроэнергии.

«Все придерживаются своих климатических целей, но правда в том, что, когда вы сталкиваетесь с дилеммой: оставить свет включенным или сократить выбросы углерода, вы выбираете свет», — заявили в МеждМеждународном энергетическом агентстве.