Германия отказалась от российской нефти

В 2023 году Берлин откажется от закупок российской нефти. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минэкономики ФРГ.

«Нефтеперерабатывающие предприятия в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую нефть в 2023 году», — заявил в беседе с агентством представитель немецкого ведомства.

В Минэкономики уточнили, что НПЗ в Шведте уже забронировал необходимые мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе.