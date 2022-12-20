Германия отказалась от российской нефти

В 2023 году Берлин откажется от закупок российской нефти. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минэкономики ФРГ.
«Нефтеперерабатывающие предприятия в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую нефть в 2023 году», — заявил в беседе с агентством представитель немецкого ведомства.
В Минэкономики уточнили, что НПЗ в Шведте уже забронировал необходимые мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе.
Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев сообщал, что компания получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» от Польши и Германии на 2023 год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок топлива от РФ.