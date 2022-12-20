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16 минут назад

Еще одна страна отказалась от закупок нефти РФ в 2023 году

Елена Прошина

В 2023 году Берлин откажется от закупок российской нефти. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минэкономики ФРГ.

Германия отказалась от российской нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нефтеперерабатывающие предприятия в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую нефть в 2023 году», — заявил в беседе с агентством представитель немецкого ведомства.

В Минэкономики уточнили, что НПЗ в Шведте уже забронировал необходимые мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе.

В Польше отказались от поставок нефти из России

Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев сообщал, что компания получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» от Польши и Германии на 2023 год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок топлива от РФ.

Экономика,Николай Токарев,Транснефть,
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