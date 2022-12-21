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24 минуты назад

США допустили снижение потолка цен на российскую нефть

Елена Прошина

Вашингтон не исключает возможность дополнительно снизить предельную цену на нефть из России, если партнеры и союзники примут аналогичное решение. Об этом рассказал заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в интервью агентству Reuters, передает газета «Известия».

США допустили снижение потолка цен на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

Он сообщил, что Россия потеряла часть доходов от продажи энергоносителей, однако темпы нефтяной добычи не изменились. Он предположил, что со временем страны, поддержавшие идею о предельной цене на российскую нефть, могут ужесточить меры.

Вместе с тем заместитель главы Министерства финансов США добавил, что Вашингтон все еще настроен на подрыв российской экономики, чтобы ослабить ее оборонный сектор.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что союзники все еще расходятся во мнениях по нефтяному эмбарго и уровню ценового потолка. Издание предполагает, что на таком фоне западным странам будет тяжело сохранить единство в борьбе против российской экономики.

«Известия» напоминают, что страны G7 приняли решение ввести потолок цен на нефть от российских производителей. Эмбарго на перевозимое в Европейский союз топливо по морю вступило в силу 5 декабря. Кроме того, страны ЕС установили верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

Экономика,Казначейство США,ЕС,
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