США допустили снижение потолка цен на российскую нефть

Вашингтон не исключает возможность дополнительно снизить предельную цену на нефть из России, если партнеры и союзники примут аналогичное решение. Об этом рассказал заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в интервью агентству Reuters, передает газета «Известия».

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Он сообщил, что Россия потеряла часть доходов от продажи энергоносителей, однако темпы нефтяной добычи не изменились. Он предположил, что со временем страны, поддержавшие идею о предельной цене на российскую нефть, могут ужесточить меры.

Вместе с тем заместитель главы Министерства финансов США добавил, что Вашингтон все еще настроен на подрыв российской экономики, чтобы ослабить ее оборонный сектор.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что союзники все еще расходятся во мнениях по нефтяному эмбарго и уровню ценового потолка. Издание предполагает, что на таком фоне западным странам будет тяжело сохранить единство в борьбе против российской экономики.