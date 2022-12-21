Казахстан уточнил условие для создания «тройственного газового союза»

"Евразийская интеграция - это межправительственная интеграция, оформленная межправительственными и межгосударственными договорами. Создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться. Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом", - сказал он.