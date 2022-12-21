Казахстан уточнил условие для создания «тройственного газового союза»

Перспектива реализации идеи "тройственного газового союза" Казахстана, России и Узбекистана, направленного на координацию при транспортировке российского газа по территориям республик, зависит от условий, которые Москва предложит Астане и Ташкенту. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров.
"Евразийская интеграция - это межправительственная интеграция, оформленная межправительственными и межгосударственными договорами. Создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться. Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом", - сказал он.
По его словам, все будет зависеть от условий, которые предложат сторонам.
"Пока ни о каком создании отдельной структуры, организации или межгосударственного союза в отношении газа [вопрос] не стоит. Это лишь была идея по урегулированию, по поставкам газа и цене. Дефицит газа есть во всех странах, поэтому российская сторона вышла с таким предложением", - пояснил Айдаров.