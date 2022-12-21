Bloomberg: потолок цен на газ только усилит энергокризис в ЕС

Введение Евросоюзом (ЕС) предельных цен на газ может повлечь за собой только ухудшение ситуации с энергетическим кризисом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Механизм потолка цен на газ, который согласовали в ЕС, может помочь предотвратить колебания цен. Однако из-за этого Европа станет уязвимой, в частности в вопросе поставок газа и росте конкуренции со стороны азиатских стран, отметили в публикации.

По данным агентства, если спрос на газ не ограничивать, при этом параллельно вводя потолок цен, то велик риск дефицита поставок топлива. Из-за этого предложение топлива в мире в 2023 году может резко сократиться. Кроме того, в худшем сценарии правительства могут установить норму потребления газа.

Авторы статьи указали, что потолок цен затруднит увеличение объема заявок для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). В этом случае поставщики будут выбирать азиатский рынок, так как цены в этом регионе будут куда выше предельных европейских показателей.