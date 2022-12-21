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37 минут назад

Казахстан может начать поставлять нефть в Германию в январе

Лера Букина

Казахстан изучает возможность пробной отправки партии нефти в Германию. Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) уже обсудила данный вопрос с представителями ФРГ, сообщила пресс-служба оператора.

Казахстан готов запустить поставки нефти в Германию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рассматривается отправка нефти по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке Германии (федеральная земля Бранденбург). Реализовать идею стороны могут уже в январе 2023 года.

Годовую мощность данного НПЗ оценивают в более чем 10 млн т сырой нефти. Топливо через него получает не только Берлин, но и большая часть восточной Германии.

В переговорах участвовали парламентский статс-секретарь немецкого Минэкономики Михаэль Кельнер и депутат бундестага Кристиан Герке.

В сообщении говорится, что со стороны Германии была проявлена заинтересованность в стабильных поставках сырья из РК по нефтепроводу «Дружба».

С 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

Экономика,Казмунайгаз,Бундестаг,ЕС,
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