WP: доказательств причастности РФ к диверсии на «Севпотоках» нет

Доказательств причастности России к диверсии на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" по итогам нескольких месяцев расследования, которые проводят некоторые страны Запада, нет. Об этом в среду написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"На данный момент нет никаких доказательств в пользу того, что за диверсией стояла Россия", - сообщил изданию неназванный европейский чиновник.

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Его оценка совпадает с теми позициями, которые выразили 23 представителя дипведомств и разведок стран Запада, с которыми поговорила газета.

Некоторые западные чиновники сообщили газете, что не считают Россию виновной в произошедшем. Другие отметили, что считают РФ основным подозреваемым, однако указали, что приписать ответственность за нападение какой-то одной стране может быть невозможно. Тем не менее, по данным газеты, даже те, кто знаком с деталями судебной экспертизы, не могут окончательно увязать Россию с нападением.

Источники газеты утверждают, что разведка США регулярно перехватывают разговоры представителей власти в РФ и военных, но до сих пор не видела признаков того, чтобы Россия ставила "диверсию" себе в заслугу или пыталась скрыть свою причастность.

Несколько опрошенных изданием чиновников выразили сожаление, что многие лидеры государств обвинили в совершении "диверсии" Россию и не приняли во внимание то, что атаки могли совершить другие страны, а также экстремистские группировки, у которых есть свои мотивы.

"Правительства стран, которые прежде, чем делать выводы, решили подождать комментариев, оказались правы", - отметил неназванный европейский чиновник.

О ситуации вокруг "Северных потоков"

Ранее компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших 26 сентября "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков". Шведская прокуратура 18 ноября заявила, что взрывы на газопроводах являются диверсией, расследование продолжается.