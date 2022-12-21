Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
18 минут назад

Bloomberg: Россия и Иран потратят миллиарды долларов на новый торговый маршрут длиной в 3000 км

Газета.Ruиещё 2

Россия и Иран собираются вложить в новый проект по созданию трансконтинентального торгового коридора от востока Европы до Индийского океана протяженностью 3 тыс. км. до $25 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Россия и Иран потратят миллиарды долларов на новый торговый путь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики посчитали, что новый торговый путь позволит России и Ирану уменьшить время, затрачиваемое на транспортировку грузов. При этом текущие маршруты доставок сократятся на тысячи километров. Кроме того, транспортный коридор будет изолирован от других стран, что позволит наладить цепочки поставок, которые будут устойчивы к санкциям.

Эксперты рынка указали на то, что уже сейчас десятки судов из Ирана и России уже ходят по новому маршруту, в том числе и с грузами, которые находятся под санкциями. Все это служит наглядным примером того, как меняются торговые сети в глобальной экономике.

В публикации отметили, что, несмотря на заявления США по поводу того, что Штаты активно следят за возможностью создания нового торгового маршрута, успех замысла будет заключаться в том, согласятся ли азиатские страны быть причастными к нарушению санкционной политики.

Ранее в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны.

Экономика,Нед Прайс,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители