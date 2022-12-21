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39 минут назад

Reuters: десятки судов с зерном и сахаром застряли в Иране из-за санкций

ТАСС

По меньшей мере 40 сухогрузов с зерном и сахаром застряли у берегов Ирана из-за проблем с платежами, вызванных наложенными на Иран западными санкциями. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники и данные о движении судов.

Десятки судов с зерном и сахаром застряли в Иране из-за санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хотя на продовольствие не распространяются санкции, введенные западными странами против Ирана в связи с его ядерной программой, рестрикции в отношении финансовой системы республики привели к возникновению сложных и неустойчивых механизмов расчета с международными компаниями, пишет агентство. Последние проблемы с платежами привели к тому, что суда не могут выгружать грузы. Согласно логистической информации аналитической компании Refinitiv, по меньшей мере 40 судов застряли у порта Имам Хомейни в северо-западной части Персидского залива и порта Бендер-Аббас в его южной части.

Reuters, ссылаясь на ноябрьский отчет Организации портов и мореплавания Ирана, указывает, что 37 судов с 2,2 млн тонн товаров не смогли разгрузиться из-за "проблем с документами и платежами в твердой валюте" в порту Имам Хомейни.

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