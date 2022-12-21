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1 час назад

МЭР: годовая инфляция в России с 13 по 19 декабря составила 12,35%

BFM.RUиещё 2

Инфляция в России с 13 по 19 декабря 2022 года составила 12,35% в годовом выражении. Неделей ранее она составила с 12,65%, напоминает ТАСС, ссылаясь на обзор Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

МЭР: годовая инфляция в России составила 12,35%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На неделе с 13 по 19 декабря 2022 года инфляция составила 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 12,35% (12,65% неделей ранее). На отчетной неделе в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился за счет снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию. Продолжили снижаться цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции. В секторе непродовольственных товаров зафиксирована дефляция преимущественно за счет возобновившегося снижения цен на электро- и бытовые приборы. На регулируемые и туристические услуги цены снизились за счет удешевления авиабилетов и услуг гостиниц», — говорится в документе.

Минэкономразвития России ожидает инфляцию в 2022 году в районе 12%, а в следующем году — ее снижение до 5,5%.

Экономика,Минэкономразвития,
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