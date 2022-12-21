МЭР: годовая инфляция в России составила 12,35%

«На неделе с 13 по 19 декабря 2022 года инфляция составила 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 12,35% (12,65% неделей ранее). На отчетной неделе в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился за счет снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию. Продолжили снижаться цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции. В секторе непродовольственных товаров зафиксирована дефляция преимущественно за счет возобновившегося снижения цен на электро- и бытовые приборы. На регулируемые и туристические услуги цены снизились за счет удешевления авиабилетов и услуг гостиниц», — говорится в документе.