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5 минут назад

Казахстан пообещал Германии поставки нефти по «Дружбе»

Елена Прошина

Астана заверила, что Берлин может рассчитывать на поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». Такое заявление сделал глава минэкономики Германии Роберт Хабек после разговора с коллегой из Казахстана. Его слова приводит «РИА Новости».

Казахстан пообещал Германии поставки нефти по «Дружбе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хабек отметил, что поставки нефти из Казахстана не подпадают под эмбарго.

«Где-то неделю назад у меня состоялся хороший разговор с министром энергетики и экономики Казахстана, он сказал: "Вы можете вполне уверенно исходить из того, что Россия даст этим количествам пройти по нефтепроводу"», — добавил он.

При этом, по словам Хабека, Берлин «не может быть в этом уверен», поскольку есть «пример с поставками газа». В связи с этим Германия также развивает стабильное нефтяное снабжение для НПЗ в Шведте через трубопроводы, которые ведут нефть из Гданьска и Ростока. Поставки по «Дружбе» снизят нагрузку на них, заключил глава минэкономики ФРГ.

Ранее в Германии заявили, что в 2023 году больше не будут покупать российскую нефть, подчеркнув, что забронировали необходимые мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе. При этом 20 декабря глава «Транснефти» Николай Токарев сообщал, что компания получила заявку на прокачку топлива по трубопроводу «Дружба» от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок топлива от РФ.

Экономика,Роберт Хабек,Николай Токарев,Транснефть,
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