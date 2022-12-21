Казахстан пообещал Германии поставки нефти по «Дружбе»

Астана заверила, что Берлин может рассчитывать на поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». Такое заявление сделал глава минэкономики Германии Роберт Хабек после разговора с коллегой из Казахстана. Его слова приводит «РИА Новости».

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Хабек отметил, что поставки нефти из Казахстана не подпадают под эмбарго.

«Где-то неделю назад у меня состоялся хороший разговор с министром энергетики и экономики Казахстана, он сказал: "Вы можете вполне уверенно исходить из того, что Россия даст этим количествам пройти по нефтепроводу"», — добавил он.

При этом, по словам Хабека, Берлин «не может быть в этом уверен», поскольку есть «пример с поставками газа». В связи с этим Германия также развивает стабильное нефтяное снабжение для НПЗ в Шведте через трубопроводы, которые ведут нефть из Гданьска и Ростока. Поставки по «Дружбе» снизят нагрузку на них, заключил глава минэкономики ФРГ.