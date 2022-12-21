Казахстан пообещал Германии поставки нефти по «Дружбе»

Астана заверила, что Берлин может рассчитывать на поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». Такое заявление сделал глава минэкономики Германии Роберт Хабек после разговора с коллегой из Казахстана. Его слова приводит «РИА Новости».
Хабек отметил, что поставки нефти из Казахстана не подпадают под эмбарго.
«Где-то неделю назад у меня состоялся хороший разговор с министром энергетики и экономики Казахстана, он сказал: "Вы можете вполне уверенно исходить из того, что Россия даст этим количествам пройти по нефтепроводу"», — добавил он.
При этом, по словам Хабека, Берлин «не может быть в этом уверен», поскольку есть «пример с поставками газа». В связи с этим Германия также развивает стабильное нефтяное снабжение для НПЗ в Шведте через трубопроводы, которые ведут нефть из Гданьска и Ростока. Поставки по «Дружбе» снизят нагрузку на них, заключил глава минэкономики ФРГ.
Ранее в Германии заявили, что в 2023 году больше не будут покупать российскую нефть, подчеркнув, что забронировали необходимые мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе. При этом 20 декабря глава «Транснефти» Николай Токарев сообщал, что компания получила заявку на прокачку топлива по трубопроводу «Дружба» от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок топлива от РФ.