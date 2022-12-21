Алжир отказался поддержать идею ограничения цен на газ

Алжир не поддерживает идею установления потолка цен на природный газ. Об этом, как сообщает в среду информационный портал Al Shorouq, заявил министр энергетики и шахт североафриканской страны Мухаммед Аркаб.
"Алжир не поддерживает идею ограничения цен [на газ]. Энергетические рынки должны оставаться свободными, чтобы иметь возможность привлекать инвестиции", - отметил он.
"У нас есть соглашения с нашими партнерами в Европе о поставках им энергии, особенно природного газа. Алжир считается верным и надежным поставщиком для Европы, и мы полностью согласны с нашими европейскими партнерами в отношении долгосрочных цен", - подчеркнул Аркаб.
В понедельник страны ЕС согласовали динамический потолок цен на газ на уровне €180 за МВт·ч (примерно €1,85 тыс. за 1 тыс. кубометров), который начнет применяться с 15 февраля 2023 года, но в любой момент может быть отменен в случае дефицита.
Алжир входит в число ведущих экспортеров газа в европейские страны.