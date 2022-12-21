Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
47 минут назад

Алжир не поддержал идею ограничения цен на природный газ

ТАСС

Алжир не поддерживает идею установления потолка цен на природный газ. Об этом, как сообщает в среду информационный портал Al Shorouq, заявил министр энергетики и шахт североафриканской страны Мухаммед Аркаб.

Алжир отказался поддержать идею ограничения цен на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Алжир не поддерживает идею ограничения цен [на газ]. Энергетические рынки должны оставаться свободными, чтобы иметь возможность привлекать инвестиции", - отметил он.

"У нас есть соглашения с нашими партнерами в Европе о поставках им энергии, особенно природного газа. Алжир считается верным и надежным поставщиком для Европы, и мы полностью согласны с нашими европейскими партнерами в отношении долгосрочных цен", - подчеркнул Аркаб.

В понедельник страны ЕС согласовали динамический потолок цен на газ на уровне €180 за МВт·ч (примерно €1,85 тыс. за 1 тыс. кубометров), который начнет применяться с 15 февраля 2023 года, но в любой момент может быть отменен в случае дефицита.

Алжир входит в число ведущих экспортеров газа в европейские страны.

Экономика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители