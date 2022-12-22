В европейской части России и на Урале упала генерация тока

«Поставки в ЕС шли из энергосистемы Северо-Запада до середины мая: из Ленинградской области — в Финляндию, из Калининградской области — в Литву, а также из Псковской области — в Латвию и Эстонию. В Европу ушло более половины от годового объема экспорта электроэнергии — 13 млрд кВт/ч в 2021 году. За пять месяцев 2022-го Россия успела поставить в ЕС до 5 млрд кВт/ч», — заключается в заметке.