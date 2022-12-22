Россия впервые поставила в Турцию зерно за рубли

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в эфире НТВ заявила, что Россия осенью впервые поставила в Турцию зерно за рубли. По ее словам, это был эксперимент, и он оказался удачным.

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«Эксперимент с Турцией был проведен осенью. Была совершена одна сделка, расчеты состоялись в рублях. Однако пока это эксперимент, не правило. Эксперимент был удачным. То есть можно», — рассказала Абрамченко.

По ее словам, российский Центробанк активно прорабатывает вопрос расчета в национальных валютах с дружественными странами.

Абрамченко уточнила, что сейчас Россия экспортирует продовольствие в 150 стран мира, в основном это дружественные государства. В 2022 году из РФ в эти страны было вывезено 21 млн тонн продовольствия и 14,5 млн тонн удобрений.

«Мы преодолеваем сложности, возникшие из-за антироссийских санкций, в том числе с логистикой», — подчеркнула она.