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50 минут назад

Поплатились: Европе предрекли смертельные морозы без российского газа

Елена Прошина

Если бы Европа не продолжала настаивать на применении «эффективных мер», то могла бы легко преодолеть энергетический кризис и не обрекать себя на смертельные морозы, пишет обозреватель издания Al Binaa Умар Абдель Кадир Гандур. Об этом сообщает «Прайм».

Поплатились: Европе предрекли смертельные морозы без российского газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению журналиста, Европа уже поплатилась за украинский кризис своей безопасностью и стабильностью. Пока что ЕС справился с зимней погодой, сумев заполнить газовые хранилища и сократить потребление российского газа с 40% до 10%. Однако это еще не конец.

«Правда, это влетело европейцам это в копеечку, не говоря уже и о других последствиях, о которых станет известно позднее», — пишет Гандур.

По прогнозам синоптиков, зима в европейском регионе будет очень суровой, что увеличит спрос на газ для отопления и, как следствие, вызовет рост цен. Стоимость электроэнергии уже выросла в три раза, что заставило простых европейцев выйти на улицы с протестами.

Эксперты предупреждают, что запасов сжиженного газа в Европе хватит лишь на два месяца. Власти Франции намерены возобновить работу всех атомных электростанций для того, чтобы облегчить энергетический кризис.

«Если Европа и Азия столкнутся с холодной зимой, им не хватит газа на полное удовлетворение спроса, и тогда начнется жесткая конкуренция за поставки природного газа. Цены взлетят до астрономических уровней. Китайская экономика вскоре восстановится, однако европейские страны больше не увидят никаких энергоресурсов из России», — говорится в статье.

Экономика,ЕС,
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