Санкции против России достигли своего потолка, заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

«Я давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и в этих санкциях не может быть никаких нововведений, инноваций», — объявил он.

По его мнению, самым большим достижением Евросоюза (ЕС) является то, что ныне из 40 процентов газовой смеси в ЕС менее 9 процентов процентов приходится на Россию.

Синкявичюс добавил, что «это самые большие шаги, которые только усилят давление» на Москву.