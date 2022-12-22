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1 час назад

Еврокомиссар объявил «потолок» санкций против России

Lenta.ruиещё 2

Санкции против России достигли своего потолка, заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

«Я давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и в этих санкциях не может быть никаких нововведений, инноваций», — объявил он.

По его мнению, самым большим достижением Евросоюза (ЕС) является то, что ныне из 40 процентов газовой смеси в ЕС менее 9 процентов процентов приходится на Россию.

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Синкявичюс добавил, что «это самые большие шаги, которые только усилят давление» на Москву.

Ранее Евросоюз опубликовал девятый пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения в сфере экономики, а также санкции против почти 200 физических и юридических лиц. В том числе в санкционном списке оказались 40 депутатов Госдумы, медиаперсоны и представители силовых структур.

Экономика,Госдума,ЕС,
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