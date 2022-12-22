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45 минут назад

Санкции против РФ достигли потолка: в ЕС сделали неожиданное признание

Лера Букина

Ограничения, введенные Западом против России, достигли своего предела. С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

Он подчеркнул, что о нововведениях и «инновациях» в данном вопросе речи идти уже не может.

«Я давно говорил, что санкции достигли своего потолка», — подчеркнул Синкявичюс.

Он считает наибольшим достижением Европы тот факт, что на РФ приходится лишь 9% газовой смеси в ЕС из 40%.

Швейцария расширила список санкций против РФ

Евросоюзом был опубликован последний — девятый — пакет рестрикций против российской стороны. В нем оказались ограничения в сфере экономики, а также санкции против почти 200 физических и юридических лиц.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о наличии у российской экономики запаса прочности и большого потенциала для роста. Матвиенко также подчеркнула, что основания для панических настроений в экономике РФ отсутствуют. Она отметила, что экономика страны не лишилась управляемости после введения Западом санкций.

Экономика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,ЕС,
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