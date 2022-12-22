Ограничения, введенные Западом против России, достигли своего предела. С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

Он подчеркнул, что о нововведениях и «инновациях» в данном вопросе речи идти уже не может.

«Я давно говорил, что санкции достигли своего потолка», — подчеркнул Синкявичюс.

Он считает наибольшим достижением Европы тот факт, что на РФ приходится лишь 9% газовой смеси в ЕС из 40%.

Евросоюзом был опубликован последний — девятый — пакет рестрикций против российской стороны. В нем оказались ограничения в сфере экономики, а также санкции против почти 200 физических и юридических лиц.