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1 час назад

Компании Казахстана начали скупать с большой скидкой российский госдолг

Lenta.ru

Финансовые компании из Казахстана с большой скидкой скупают российский госдолг у инвесторов, которые не могут уйти с рынка из-за санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Банки Казахстана с большой скидкой скупают российский госдолг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они утверждают, что в последние месяцы казахстанские брокеры и банки покупали или делали предложения по приобретению российских суверенных облигаций, включая ОФЗ. Регистрация сделок в клиринговой палате Казахстана дает возможность им получать купоны и платежи в счет погашения долга, отмечает издание.

Обходной путь позволяет казахстанским фирмам извлекать быструю прибыль для себя и клиентов в то время, когда некоторые международные инвесторы по-прежнему застряли с долгами в рублях на миллиарды долларов. Они больше не могут получать купонные выплаты за пределами России, продажа бумаг позволяет им возместить хоть какую-то стоимость.

О том, что в России впервые после 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте, Bloomberg сообщил в июне этого года. Минфин отказался это признавать.

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