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36 минут назад

Путин разрешил сделки с лицами, находящимися под российскими контрсанкциями

Ura.Ruиещё 2

Президент России Владимир Путин предоставил главе правительства РФ Михаилу Мишустину право выдавать разрешения на сделки с лицами, против которых направлены российские санкции. Соответствующий документ опубликован официальном интернет-портале правовой информации.

Путин дал особые полномочия Мишустину из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», — говорится в документе.

Песков рассказал об общении Путина с Медведевым

Соответствующие изменения предоставляют российскому правительству право предоставления временного разрешения на сделки с лицами, подпадающими под российские контрсанкции.

Экономика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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