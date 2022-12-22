Минфин США объявил о новых санкциях против 10 российских компаний, связанных с судоходством, передает РИА Новости. В санкционный список попали НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема "Агат", АО "Морские навигационные системы" и другие компании.

До этого сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, первого зампреда правительства Андрея Белоусова, а также ряда российских губернаторов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в беседе с "Газетой.Ru" прокомментировал попадание в санкционный список Минфина США и заявил, что американские санкции никак не повлияют на его жизнь.