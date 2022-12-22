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40 минут назад

Минфин США объявил о новых санкциях против 10 российских компаний

Газета.Ruиещё 1

Минфин США объявил о новых санкциях против 10 российских компаний, связанных с судоходством, передает РИА Новости. В санкционный список попали НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема "Агат", АО "Морские навигационные системы" и другие компании.

Минфин США объявил о новых санкциях против 10 российских компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении пяти членов совета директоров Российских железных дорог (РЖД), включая вице-премьеров РФ Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова. В пояснительных материалах говорится, что кроме Чернышенко и Белоусова в список также попали генеральный директор РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк и замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

До этого сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, первого зампреда правительства Андрея Белоусова, а также ряда российских губернаторов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в беседе с "Газетой.Ru" прокомментировал попадание в санкционный список Минфина США и заявил, что американские санкции никак не повлияют на его жизнь.

Экономика,Сергей Франк,Алексей Сазанов,Дмитрий Чернышенко,Александр Богомаз,Олег Белозеров,Владимир Потанин,Андрей Белоусов,Совкомфлот,Норникель,Казначейство США,РЖД,
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