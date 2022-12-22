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На Западе заподозрили Россию в скупках золота

Елена Прошина

Россия может быть причастна к массовым скупкам золота в третьем квартале 2022 года. Об этом в своей статье в Kreiszeitung со ссылкой на западных аналитиков заявила журналист Бона Хен.

На Западе заподозрили Россию в скупках золота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, за третий квартал 2022 года на мировом рынке золота было куплено около 400 тонн драгметалла. При этом о покупателе ничего неизвестно, во многом это связано с тем, что почти 300 тонн поступило на счета государственных центральных банков, практически не предоставляющих информацию о своих запасах золота.

При этом многие западные аналитики считают, что именно Россия имеет отношение к этим сделкам.

«Большая закупка золотом стала загадкой. Возможным покупателем может быть Россия», — отметила Хен.

Предполагается, что РФ на фоне экономических санкций может стремиться вкладывать свои заработанные на энергоносителях средства в активы, которые еще не попали под ограничения. Но вопрос по-прежнему остается открытым, поскольку доказательств причастности России к сделкам с золотом нет, что ставит Запад в тупик, подчеркнула Хен.

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