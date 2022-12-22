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1 час назад

Путин прокомментировал решение о потолке цен на газ

Елена Прошина

Введение потолка цен на газ и нефть не приведут ни к чему хорошему. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передают «Известия».

Путин прокомментировал решение о потолке цен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это из той же оперы, что и потолок цен на нефть, опять попытка административного регулирования цен, она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, как и в нефтяной», — сказал он.

Путин напомнил, что ранее именно Еврокомиссия «навязывала нам переход на рыночное, так называемое, ценообразование». По его словам, Россия предупреждала тогда, что «так рынок не работает, это приведет к тяжелым последствиям», что в итоге и случилось и ЕК не «знают, как из этого вырулить и пытаются регулировать цены». Президент РФ отметил, что если потолок нарушит контракты «Газпрома» с контрагентами, то Москва «оставляет за собой право на ответ».

Экономика,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,
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