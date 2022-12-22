Путин прокомментировал решение о потолке цен на газ

«Это из той же оперы, что и потолок цен на нефть, опять попытка административного регулирования цен, она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, как и в нефтяной», — сказал он.

Путин напомнил, что ранее именно Еврокомиссия «навязывала нам переход на рыночное, так называемое, ценообразование». По его словам, Россия предупреждала тогда, что «так рынок не работает, это приведет к тяжелым последствиям», что в итоге и случилось и ЕК не «знают, как из этого вырулить и пытаются регулировать цены». Президент РФ отметил, что если потолок нарушит контракты «Газпрома» с контрагентами, то Москва «оставляет за собой право на ответ».