Снижение стратегического запаса нефти США объяснили

По его словам, линия на высвобождение стратегических запасов нефти в США привела к тому, что этот показатель упал до минимума с декабря 1983 года. «Мотив был понятен – за счет дополнительного предложения нефти сократить ее стоимость», – добавил он.

Кроме того, Митрахович ответил на вопрос о потенциальном снижении запасов. По его словам, это будет зависеть от того, какой стратегии будет придерживаться Вашингтон.

«В принципе, учитывая, что прошли выборы в конгресс, уже сейчас Демократической партии не столь важно вырабатывать американское общественное мнение на предмет стоимости бензина. Можно отказаться от дальнейшего курса на выбрасывание нефти из стратегических резервов, и наоборот, если она подешевеет, можно начать восстановление этих самых запасов», – уточнил эксперт.