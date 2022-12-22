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53 минуты назад

Снижение стратегического запаса нефти США объяснили

Елена Прошина

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил, что ситуация с резервом нефти США в дальнейшем будет зависеть от выбранной стратегии Белого дома. Об этом сообщают «Известия».

Снижение стратегического запаса нефти США объяснили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, линия на высвобождение стратегических запасов нефти в США привела к тому, что этот показатель упал до минимума с декабря 1983 года. «Мотив был понятен – за счет дополнительного предложения нефти сократить ее стоимость», – добавил он.

Кроме того, Митрахович ответил на вопрос о потенциальном снижении запасов. По его словам, это будет зависеть от того, какой стратегии будет придерживаться Вашингтон.

«В принципе, учитывая, что прошли выборы в конгресс, уже сейчас Демократической партии не столь важно вырабатывать американское общественное мнение на предмет стоимости бензина. Можно отказаться от дальнейшего курса на выбрасывание нефти из стратегических резервов, и наоборот, если она подешевеет, можно начать восстановление этих самых запасов», – уточнил эксперт.

Российский банкир предсказал падение добычи нефти в стране

Ранее стало известно, что запасы нефти в США достигли минимума с 1983 года.

Экономика,Станислав Митрахович,Демократическая партия США,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,
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