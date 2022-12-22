США проголосовали за конфискацию активов бизнесменов из РФ в пользу Украины

Американский сенат отдал свой голос за включение в проект бюджета поправки, которая позволила бы передавать замороженные активы российских бизнесменов в бюджет Украины. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Отмечается, что поправка, внесенная сенатором-республиканцев Линдси Грэмом , предусматривает конфискацию и продажу активов российских предпринимателей и последующую их передачу Украине в качестве гуманитарной и военной помощи.

Ранее в октябре группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступила против конфискации и использования российских активов для оказания помощи Украине. По их мнению, это предложение было недостаточно проверено соответствующими комитетами. В свою очередь демократы заявили, что данное положение не должно «подвергаться нападкам со стороны правых или исключаться из окончательного законопроекта».