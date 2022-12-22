Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
12 минут назад

США проголосовали за конфискацию активов бизнесменов из РФ в пользу Украины

Ura.Ruиещё 6

Американский сенат отдал свой голос за включение в проект бюджета поправки, которая позволила бы передавать замороженные активы российских бизнесменов в бюджет Украины. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

США проголосовали за конфискацию активов бизнесменов из РФ в пользу Украины
Фото: ТАССТАСС

«Сенат принял поправку Грэма номер 6596 (по Украине) по результатам голосования», — написала пресс-служба палаты американского конгресса в Twitter.

Отмечается, что поправка, внесенная сенатором-республиканцев Линдси Грэмом, предусматривает конфискацию и продажу активов российских предпринимателей и последующую их передачу Украине в качестве гуманитарной и военной помощи.

Ранее в октябре группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступила против конфискации и использования российских активов для оказания помощи Украине. По их мнению, это предложение было недостаточно проверено соответствующими комитетами. В свою очередь демократы заявили, что данное положение не должно «подвергаться нападкам со стороны правых или исключаться из окончательного законопроекта».

Экономика,Линдси Грэм,Сенат США,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители