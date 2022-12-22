Минфин может начать покупку юаней в 2023 году

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что министерство может начать покупку юаней в 2023 году. Об этом он сообщил журналистам, передает "Интерфакс".

По его словам, это может произойти при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы. Ранее Силаунов заявил, что дефицит федерального бюджета России в нынешнем году составит порядка 2% ВВП, информировал глава Министерства финансов Антон Силуанов.

По словам Силуанова, согласно прогнозам, в 2023 году ожидается дефицит примерном на таком же уровне. Также министр обратил внимание, что ведомство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния, в первую очередь, для инвестиций в инфраструктурные проекты. До этого глава Минфина России уточнял, что дефицит бюджета в 2022 году может превысить ожидаемые 0,9% ВВП. В сентябре российское правительство одобрило проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.