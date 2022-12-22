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40 минут назад

Минфин может начать покупку юаней в 2023 году

Газета.Ru

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что министерство может начать покупку юаней в 2023 году. Об этом он сообщил журналистам, передает "Интерфакс".

Минфин может начать покупку юаней в 2023 году
Фото: Александр Астафьев/РИА «Новости»Александр Астафьев/РИА «Новости»

По его словам, это может произойти при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы. Ранее Силаунов заявил, что дефицит федерального бюджета России в нынешнем году составит порядка 2% ВВП, информировал глава Министерства финансов Антон Силуанов.

По словам Силуанова, согласно прогнозам, в 2023 году ожидается дефицит примерном на таком же уровне. Также министр обратил внимание, что ведомство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния, в первую очередь, для инвестиций в инфраструктурные проекты. До этого глава Минфина России уточнял, что дефицит бюджета в 2022 году может превысить ожидаемые 0,9% ВВП. В сентябре российское правительство одобрило проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Экономика,Антон Силуанов,Минфин России,Правительство РФ,
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