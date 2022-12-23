В России признали падение добычи газа на 18-20 процентов

По итогам 2022 года добыча газа в России упадет на 18-20 процентов, однако в абсолютных числах добыт будет 671 миллиард кубометров, что тоже является большим объемом. Такие цифры в интервью телеканалу «Россия 24» назвал вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

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Он признал, что сокращение добычи напрямую связано с падением потребления российского газа в Европе. За год «Газпром» лишился сразу двух маршрутов — газопроводов «Ямал — Европа» и «Северный поток», причем второй был разрушен взрывом.

На внутренний рынок отправлено порядка 470 миллиардов кубометров газа, остальное ушло на экспорт, в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в форме сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее «Газпром» отчитался об ускорении падения экспорта. По состоянию на середину декабря поставки в страны дальнего зарубежья сократились на 45,1 процента, до 97,8 миллиарда кубометров (минус 80,2 миллиарда кубометров), хотя еще на 1 декабря снижение экспорта составляло 44,5 процента.

Из этих цифр следует, что рост поставок в Китай, о которых, не приводя точных значений, регулярно сообщает компания, не может компенсировать объемы, выпавшие с европейского рынка.