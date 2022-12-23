Новак раскрыл подробности ответа на потолок цен на нефть

Россия в ответ на потолок цен на нефть готовится к запрету поставок нефти и нефтепродуктов в ряд государств. Речь идет о тех странах, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также обратил внимание на скорое подписание соответствующего указа президентом. Вице-премьер подчеркнул, что Россия может частично сократить добычу нефти. Речь идет об уменьшении показателя на 500-700 тыс. баррелей в сутки.

«Это для нас примерно пять — семь процентов», — указал Новак.

Реализовать инициативу могут уже в начале следующего года, добавил он.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть будет подписан в понедельник-вторник.

С 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.