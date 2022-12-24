Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-9° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Кения намерена увеличить поставки чая в Россию

BFM.RUиещё 3

Кения планирует увеличить поставки чая в Россию, а также наращивать экспорт и импорт других товаров, заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в РФ Бенсон Огуту.

Посол Кении в Москве опроверг слова Борреля об Африке и Путине
Фото: ТАССТАСС

«Россиянам нравится наш чай, и мы работаем над расширением поставок», — сказал он, добавив, что Россия является пятым по объему импортером чая из Кении.

«Главные статьи нашего экспорта в Россию — это чай, кофе, цветы, овощи, авокадо... Кофе также пользуется популярностью. Но мы видим возможности по расширению как экспорта, так и импорта — в России мы закупаем зерно, удобрения, изделия из металлов», — отметил дипломат. По словам Огуту, товарооборот Кении с Россией находится на отметке 400 миллионов долларов, но Россия поставляет в пять раз больше, чем Кения.

По словам дипломата, одно из препятствий к расширению торговли — это отсутствие прямого авиасообщения: между Россией и Кенией нет ни грузовых, ни пассажирских рейсов. «Конечно, сейчас есть определенные проблемы с логистикой и банковскими транзакциями, но наши бизнесмены очень хотели бы выходить на российский рынок и открывать для себя новые возможности», — заключил дипломат.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители