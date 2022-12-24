Посол Кении в Москве опроверг слова Борреля об Африке и Путине

Кения планирует увеличить поставки чая в Россию, а также наращивать экспорт и импорт других товаров, заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в РФ Бенсон Огуту.

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«Россиянам нравится наш чай, и мы работаем над расширением поставок», — сказал он, добавив, что Россия является пятым по объему импортером чая из Кении.

«Главные статьи нашего экспорта в Россию — это чай, кофе, цветы, овощи, авокадо... Кофе также пользуется популярностью. Но мы видим возможности по расширению как экспорта, так и импорта — в России мы закупаем зерно, удобрения, изделия из металлов», — отметил дипломат. По словам Огуту, товарооборот Кении с Россией находится на отметке 400 миллионов долларов, но Россия поставляет в пять раз больше, чем Кения.