Новак предсказал взлет цен на нефтепродукты в Европе

«Мы свои нефтепродукты будем распродавать по всему миру, а Европе придётся потрудится, чтобы найти и покрыть свой дефицит возникающий. При этом, возможно, цены там значительно могут взлететь на нефтепродукты, на европейском рынке», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.