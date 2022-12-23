Новак предсказал взлет цен на нефтепродукты в Европе

Вице-премьер Александр Новак ожидает, что цены на нефтепродукты в Европе после введения эмбарго на поставки из России в феврале могут взлететь.
«Мы свои нефтепродукты будем распродавать по всему миру, а Европе придётся потрудится, чтобы найти и покрыть свой дефицит возникающий. При этом, возможно, цены там значительно могут взлететь на нефтепродукты, на европейском рынке», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа об ответных мерах на введение лимита цен на нефть в ближайшее время.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за введение потолка цен на газ и нефть, которое он назвал «закатом Европы», будут платить обычные европейцы.