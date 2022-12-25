Силуанов раскрыл план России на случай падения цен на нефть

Минфин РФ в 2023 году при цене нефти ниже $70 за баррель не будет пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ), а если цена будет "совсем низкой", увеличит заимствования или использует средства фонда. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.
"Я уже говорил, что мы стараемся меньше зависеть от ценовых или иных каких-то факторов, влияющих на бюджетные доходы. Поэтому мы заложили на следующий год цену $70 за баррель. Если она будет ниже, у нас есть определенные запас устойчивости, поскольку при $70 за баррель мы определенный уровень доходов от поступлений планируем отправить в Фонд национального благосостояния - чуть меньше 1 трлн рублей. Если цена будет ниже, соответственно мы не будем пополнять Фонд национального благосостояния", - сказал Силуанов.
"А если она будет совсем низкой, возможно даже и будем дополнительно заимствовать либо на рынке, либо задействовать те ресурсы, которые есть у ФНБ. Поэтому мы ведем политику, чтобы наши получатели, наши люди, учреждения, бизнес не чувствовали никаких на этот счет колебаний либо цены, либо санкций и так далее. И вот эта политика и будет проводиться в ближайшее время", - добавил глава российского Минфина.