Силуанов раскрыл план России на случай падения цен на нефть

"Я уже говорил, что мы стараемся меньше зависеть от ценовых или иных каких-то факторов, влияющих на бюджетные доходы. Поэтому мы заложили на следующий год цену $70 за баррель. Если она будет ниже, у нас есть определенные запас устойчивости, поскольку при $70 за баррель мы определенный уровень доходов от поступлений планируем отправить в Фонд национального благосостояния - чуть меньше 1 трлн рублей. Если цена будет ниже, соответственно мы не будем пополнять Фонд национального благосостояния", - сказал Силуанов.