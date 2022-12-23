В России «притормозили» легализацию майнинга

Законопроект о регулировании майнинга «притормозили» из-за опасений, что добыча криптовалют будет использоваться для перевода средств за рубеж, то есть несет риски оттока капитала, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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«Я не буду называть организации, которые притормозили движение законопроекта. При этом, по мысли критиков законопроекта, он мог создать каналы вывода средств из нашей страны. Якобы это будет деятельность по покупке криптовалюты, а на самом деле главной задачей будет вывод капитала из нашей страны. Этот риск, возможно, существует», — сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что продолжает обсуждение с противниками законопроекта, предлагает его доработать и рассчитывает на скорое принятие законопроекта. По прогнозам Аксакова, в январе документ одобрят в первом чтении. Он подчеркнул, что при доработке будет учтено мнение всех заинтересованных сторон.