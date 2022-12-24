В России заявили о сохранении объема прокачки нефти через Украину

Российские власти намерены сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина.

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Он сослался на слова президента компании «Транснефть» Николая Токарева, который заявил, что в 2023 году объем прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне 2022 года. Как отметил дипломат, власти Украины контактирует с компанией для обсуждения транзита.

«Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины», — подчеркнул представитель МИД РФ.

Украина хочет повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну — до 13,6 евро. В ноябре «Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине.