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52 минуты назад

В России продлили программу льготного кредитования закупок

Lenta.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции до 30 октября 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

В России продлили программу льготного кредитования закупок
Фото:  Patrick Campanale / Unsplash Patrick Campanale / Unsplash

Уточняется, что постановление касается льготных кредитов «по ставке не более 30 процентов ключевой ставки Центробанка (ЦБ) плюс три процентных пункта», которые в текущих условиях составляют чуть больше 5 процентов. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета.

В список импортной продукции, на закупку которой можно взять льготный кредит, входят товары продовольствия, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, а также сельскохозяйственные машины и электроника.

Ранее стало известно, что малым и средним предприятиям из сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса будут доступны кредиты на инвестиционные цели. Ставки для среднего бизнеса составят три процента, для малого и микробизнеса — 4,5 процента. Льготный период кредитования составит пять лет.

Экономика,Михаил Мишустин,
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