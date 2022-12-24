В России продлили программу льготного кредитования закупок

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции до 30 октября 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

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Уточняется, что постановление касается льготных кредитов «по ставке не более 30 процентов ключевой ставки Центробанка (ЦБ) плюс три процентных пункта», которые в текущих условиях составляют чуть больше 5 процентов. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета.

В список импортной продукции, на закупку которой можно взять льготный кредит, входят товары продовольствия, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, а также сельскохозяйственные машины и электроника.