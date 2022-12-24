В Венгрии выразили заинтересованность в экономических связях с Россией

«Мы провенгерские. Мы на стороне венгров в конфликте между Россией и Украиной. Мы на венгерской стороне истории. Мы поддерживаем Украину и помогаем ей, и мы заинтересованы в сохранении суверенной Украины. Но мы также заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Не в наших интересах отказываться от всех экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы с точки зрения венгерских, а не чьих-то чужих интересов», — заявил премьер.