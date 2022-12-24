Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
12 минут назад

В Венгрии выразили заинтересованность в экономических связях с Россией

Lenta.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet выразил заинтересованность в сохранении экономических отношений с Россией.

В Венгрии выразили заинтересованность в экономических связях с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рассуждая о том, каких взглядов придерживается страна во внешней политике, премьер заметил, что государство занимает провенгерскую позицию. Орбан подчеркнул, что Будапешт не отказывается от экономический связей с Россией.

«Мы провенгерские. Мы на стороне венгров в конфликте между Россией и Украиной. Мы на венгерской стороне истории. Мы поддерживаем Украину и помогаем ей, и мы заинтересованы в сохранении суверенной Украины. Но мы также заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Не в наших интересах отказываться от всех экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы с точки зрения венгерских, а не чьих-то чужих интересов», — заявил премьер.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт никогда не поддерживал санкционную политику Евросоюза (ЕС), но никогда не будет накладывать вето на пакеты санкций против России во избежание разрушения европейского единства. Политик отметил, что Венгрия выступает против всех санкций ЕС, потому что «хорошего в санкциях нет».

Экономика,Виктор Орбан,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители