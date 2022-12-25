Reuters посчитал ресурсы Европы в новом эпизоде торговой войны

К 2030 году Европа в новом возможном эпизоде глобальной торговой войны сможет нарастить производство ключевого элемента для батарей электропитания — лития, — только до 40% от своих потребностей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на одну из добывающих компаний ЕС.

В публикации отмечается, что в текущий момент на территории ЕС отсутствуют литиевые рудники. Один из них должны открыть в Финляндии в 2025 году, следующий — во Франции в 2028 году. В случае, если оба проекта смогут успешно реализовать, то к 2030 году у Европы появится возможность добывать до 600 тыс. тонн карбоната лития в год или 40% от ожидаемого спроса.

Агентство подчеркивает, что добыча полезных ископаемых в развитых рынках может вызвать противодействие со стороны экологических организаций и привести к появлению картелей на рынке металлов. В этом случае лучшим вариантом станет переработка необходимых металлов из бывших в употреблении приборов, говорится в публикации.