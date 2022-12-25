Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов

Минфин РФ надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости со ссылкой на интервью арабскому телеканалу Asharq News.
«Нам есть тоже что предложить западным странам. Поэтому все будет зависеть от их желания вести такой диалог», - сказал министр.
По его словам, в Минфине надеются, что, «в конечном счете, разум восторжествует» и однажды начнутся переговоры о взаимной разморозке активов.
Силуанов предположил, что процесс не будет быстрым, поскольку речь идет о «дороге с двухсторонним движением».
После начала СВО западные страны заморозили часть российских активов. Это примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов РФ.
В качестве ответных санкций Россия заблокировала ряд находящихся в стране активов иностранных инвесторов.
Ранее в Госдуме назвали узаконенным грабежом решение Сената США о конфискации российских активов в пользу Киева.