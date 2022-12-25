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32 минуты назад

Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов

Майк Габриелян

Минфин РФ надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости со ссылкой на интервью арабскому телеканалу Asharq News.

Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам есть тоже что предложить западным странам. Поэтому все будет зависеть от их желания вести такой диалог», - сказал министр.

По его словам, в Минфине надеются, что, «в конечном счете, разум восторжествует» и однажды начнутся переговоры о взаимной разморозке активов.

Силуанов предположил, что процесс не будет быстрым, поскольку речь идет о «дороге с двухсторонним движением».

После начала СВО западные страны заморозили часть российских активов. Это примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов РФ.

В качестве ответных санкций Россия заблокировала ряд находящихся в стране активов иностранных инвесторов.

Ранее в Госдуме назвали узаконенным грабежом решение Сената США о конфискации российских активов в пользу Киева.

Экономика,Антон Силуанов,Минфин России,Сенат США,Госдума,
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