Новак предсказал новый виток энергокризиса

По словам Новака, это связано с тем, что сейчас западные нефтегазовые компании сейчас выводят средства из отрасли в виде дивидендов и не инвестируют. Он пояснил, что в результате этого объемов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет недостаточно, а мир столкнется с дефицитом. Новак считает, что большие всего эти проблемы коснутся Европы.