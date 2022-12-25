Силуанов указал на выгоду США от антироссийских санкций

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал в интервью телеканалу Asharq News, что ограничительные меры против России наносят ущерб экономикам РФ и Европы. Он добавил, что США от них только выигрывают. Об этом пишут «Известия».
Силуанов подчеркнул, что в результате введения санкций американцам удалось увеличить поставки своих нефти и газы на рынки Европы.
Министр уточнил, что успешная реализация планов Вашингтона привела к увеличению инфляции в Европе, снижению конкурентоспособности европейских предприятий.
«Взрывы на «Северных потоках», и все эти ограничения сделаны для того, чтобы поставлять более дорогой для Европы сжиженный газ из Америки. Америке хорошо, Европе плохо», - пояснил Силуанов.
Министр добавил, что в России в 2022 году ожидается снижение динамики экономики менее чем на 3%, инфляция - в пределах 12%. На фоне этого в западных странах инфляция бьет сорокалетние рекорды, значительно выросли тарифы на коммунальные услуги, повысились цены на продукты.